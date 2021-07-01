Эксперт рассказала об успешном опыте Финляндии в борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями

1 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В результате проекта "Северная Карелия" в этом регионе Финляндии в свое время удалось серьезно снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщила журналистам заведующая отделом консультативной работы и профилактической кардиологии Республиканского научно-практического центра "Кардиология", врач-кардиолог, кандидат медицинских наук, доцент Елена Медведева, передает корреспондент БЕЛТА.

Она отметила, что в 70-х годах прошлого столетия в Финляндии изучали распространенность неинфекционных заболеваний (НИЗ). В результате установили, что у финнов очень высокая смертность от сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ) и новообразований. Была создана рабочая группа, куда вошли представители государственных органов и печатных изданий. Рабочая группа выделила три основных фактора риска ССЗ: повышенный уровень холестерина, высокое артериальное давление и курение.

Далее выбрали самый "больной" регион Финляндии - Северную Карелию, в то время он занимал первые места в мире по количеству смертей от сердечно-сосудистых заболеваний. Население игнорировало растительную пищу, а в рационе преобладало жирное мясо, сливочное масло и сдоба. Присутствовали все факторы риска: избыток холестерина, курение, жирная пища, дефицит клетчатки и витаминов. Требовалось изменить рацион финнов, для чего подключили социальную рекламу. Параллельно с уменьшением потребления соли проводились акции по снижению курения и потребления жирной пищи.

По словам Елены Медведевой, разъяснительная работа позволила ограничить потребление животных жиров, увеличить употребление растительной пищи, а также уменьшить потребление соли в сутки с 15 г до 9 г (согласно рекомендации ВОЗ, норма - 5 г). Для этого вместо обычной соли финнам рекомендовали солевую смесь, обогащенную на 30% солью калия. В результате проекта средняя продолжительность жизни увеличилась с 68 лет в 1970-е годы до 81 года к 2010-му. Более того, за это время в более чем 7 раз снизилась смертность от сердечно-сосудистых заболеваний.

Неинфекционные заболевания в настоящее время являются ведущей причиной смертности в мире. В Беларуси, как и в других странах, НИЗ остаются основной причиной заболеваемости, инвалидности и преждевременной смертности населения. Но в то же время они относятся к такой области, в какой можно достичь наибольших успехов, уверена заведующая отделом. Самые эффективные меры снижения бремени НИЗ заключаются в воздействии на поведенческие факторы риска: курение, употребление алкоголя, чрезмерное употребление соли, низкая физическая активность, избыточная масса тела, нездоровое питание.-0-