ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Суббота, 12 декабря 2020
Минск Сплошная облачность -5°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
11.12.20
11.12.20 23:59 В Боснии и Герцеговине нашли останки исчезнувшего с радаров самолета В мире
11.12.20 23:35 Более 406 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире за сутки - ВОЗ В мире
11.12.20 22:46 Необходимо сделать акцент на целевой подготовке волонтеров - мнение Регионы
11.12.20 22:37 Эксперт: рассказы западных стран о непризнании руководства Беларуси оказались пустышкой Общество
11.12.20 22:29 Политолог: ВНС должно стать органом, обеспечивающим баланс сил между ветвями власти Общество
11.12.20 22:28 Хоккеисты минского "Динамо" уступили казанскому "АК Барсу" в матче чемпионата КХЛ Спорт
11.12.20 22:22 Эйсмонт: как объяснить нынешней молодежи, что всего 30 лет назад не было ни-че-го? Общество
11.12.20 22:15 Российские гандболистки не удержали победу над Францией на чемпионате Европы Спорт
11.12.20 22:11 Каждый белорус имеет право участвовать в делах государства - мнение Общество
11.12.20 21:46 Театр эстрады открыл сезон новогодних программ Культура
11.12.20 21:34 Сотрудники минской Госавтоинспекции раздадут пешеходам фликеры 14 декабря Регионы
11.12.20 21:23 Тульский "Арсенал" проиграл "Химкам" в матче футбольного чемпионата России Спорт
11.12.20 21:19 В Швейцарии ввели новые ограничения из-за пандемии В мире
11.12.20 21:16 Хоккеисты нижегородского "Торпедо" обыграли "Барыс" в матче чемпионата КХЛ Спорт
11.12.20 20:54 Бегунов признан лучшим игроком ноября, Пунтус - лучший тренер футбольного чемпионата Беларуси Спорт
11.12.20 20:42 "Строитель" обыграл "Марко-ВГТУ" в полуфинале Кубка Беларуси по волейболу Спорт
11.12.20 20:31 Премьер-министры Беларуси и России обсудили сотрудничество в энергетике Экономика
11.12.20 20:28 На комплексе H-Oil Мозырского НПЗ начали обкатку компрессоров на природном газе Регионы
11.12.20 20:18 Во Франции 13-летняя школьница угрожала учительнице ножом В мире
11.12.20 20:09 Таможенные службы СНГ обсудили стратегию развития правоохранительной деятельности до 2030 года Общество
11.12.20 20:01 В Гомеле засияли огни на главной елке Регионы
11.12.20 19:38 Представительница Университета гражданской защиты МЧС стала лауреатом конкурса научных работ студентов Общество
11.12.20 19:26 Праздничный концерт, танцы и файер-шоу - на главной елке Могилева зажгли новогодние огни Регионы
11.12.20 19:16 Ясинский покинул ФК "Витебск" и возглавил молодежную сборную Спорт
11.12.20 19:11 Роман Бондарук избран первым секретарем Минского городского комитета БРСМ Регионы
11.12.20 18:47 Санкции против "Беларуськалия" нанесут ущерб экономике Литвы в сотни миллионов евро - эксперт В мире
11.12.20 18:47 В Минске инспекторы ГАИ посетят в больницах пострадавших в ДТП детей Регионы
11.12.20 18:38 Более 7 т браги изъяли у самогонщика в Молодечненском районе Происшествия
11.12.20 18:35 Белорусские правоохранители помогли австрийским коллегам задержать преступную группу Происшествия
11.12.20 18:21 В Беларуси за сутки 166 человек обратились к медикам из-за холодовой и гололедной травм Общество
Все новости
Все новости
Общество
11 декабря 2020, 22:37

Эксперт: рассказы западных стран о непризнании руководства Беларуси оказались пустышкой

Петр Петровский. Фото из архива
Петр Петровский. Фото из архива

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рассказы западных стран о непризнании руководства Беларуси оказались пустышкой. Об этом заявил политолог, эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Все рассказы о непризнании действующего руководства, существующей политической системы со стороны западных стран оказались пустышкой. Руководство нашей страны признано: ему вручаются верительные грамоты, с ним встречаются, консультируются", - заметил Петр Петровский.

Участники передачи обсудили встречу 9 декабря западных дипломатов с руководством Министерства иностранных дел Беларуси. Как заявили по ее итогам в представительстве ЕС в Беларуси, "дипломаты подтвердили готовность своих правительств оказывать поддержку и содействовать инклюзивному национальному диалогу в Беларуси, защищая суверенитет и независимость страны, а также ее безопасное, демократическое и процветающее будущее".

На следующий день министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что его удивил менторский тон этого заявления. Он заметил, что преждевременное изложение содержания дискуссии зачастую наносит ущерб возможным позитивным начинаниям или может даже привести к обратному эффекту.

По мнению Петра Петровского, Европейский союз понимает, что введенные им санкции ни к чему хорошему не приведут. "И здесь возникает вопрос: те заявления о суверенитете и независимости Беларуси с параллельными попытками еще внедрить санкции - насколько это искренне и правдиво?" - спросил эксперт.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
ЕС мнения санкции
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Петр Петровский. Фото из архива Политолог: ВНС должно стать органом, обеспечивающим баланс сил между ветвями власти
Иван Эйсмонт. Скриншот видео "Беларусь 1" Эйсмонт: как объяснить нынешней молодежи, что всего 30 лет назад не было ни-че-го?
Скриншот видео "Беларусь 1" Каждый белорус имеет право участвовать в делах государства - мнение
Фото из архива Таможенные службы СНГ обсудили стратегию развития правоохранительной деятельности до 2030 года
Фото ucp.by Представительница Университета гражданской защиты МЧС стала лауреатом конкурса научных работ студентов
Фото из архива В Беларуси за сутки 166 человек обратились к медикам из-за холодовой и гололедной травм
Главное
"Этот год стал настоящим испытанием на прочность" - главное из выступления Лукашенко на саммите ЕАЭС
Лукашенко: пандемия убедила даже ярых скептиков, что только вместе страны ЕАЭС смогут быть сильнее
Кунцевич: на историю и настоящее нельзя смотреть через Telegram-каналы
Теперь еще от Белагропромбанка и квартира за заначку!
Топ-новости
Головченко и Мишустин обсудили перспективы торгово-экономического сотрудничества
Энергопуск первого блока БелАЭС планируется завершить в ближайшие дни - Минэнерго
Стратегия развития евразийской экономической интеграции до 2025 года принята на саммите ЕАЭС
Карпенко: к вопросу совмещения выпускных и вступительных экзаменов надо подходить взвешенно
Премьер-министры Беларуси и России обсудили сотрудничество в энергетике
Политолог: ВНС должно стать органом, обеспечивающим баланс сил между ветвями власти
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1967 пациентов с COVID-19, выписаны 1845
Санкции против "Беларуськалия" нанесут ущерб экономике Литвы в сотни миллионов евро - эксперт
Правительство скорректировало порядок закупок товаров за счет собственных средств
Мингорисполком и облисполкомы проведут 12 декабря прямые телефонные линии
В Беларуси за сутки 166 человек обратились к медикам из-за холодовой и гололедной травм
Сформирован новый состав правления Белгазпромбанка
ФОТОФАКТ: В Гродно прошел автопробег Дедов Морозов и Снегурочек
Россельхознадзор снял ограничения на поставки продукции с четырех белорусских предприятий
Марзалюк: любой вариант нацизма и экстремизма - это путь в никуда
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
тв программа тв программа
погода погода
Темы Все темы
Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Благотворительная акция "Наши дети" Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID З ГОНАРАМ У СЭРЦЫ
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.