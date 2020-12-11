Эксперт: рассказы западных стран о непризнании руководства Беларуси оказались пустышкой

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рассказы западных стран о непризнании руководства Беларуси оказались пустышкой. Об этом заявил политолог, эксперт РОО "Белая Русь" Петр Петровский в программе "Клуб редакторов" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Все рассказы о непризнании действующего руководства, существующей политической системы со стороны западных стран оказались пустышкой. Руководство нашей страны признано: ему вручаются верительные грамоты, с ним встречаются, консультируются", - заметил Петр Петровский.

Участники передачи обсудили встречу 9 декабря западных дипломатов с руководством Министерства иностранных дел Беларуси. Как заявили по ее итогам в представительстве ЕС в Беларуси, "дипломаты подтвердили готовность своих правительств оказывать поддержку и содействовать инклюзивному национальному диалогу в Беларуси, защищая суверенитет и независимость страны, а также ее безопасное, демократическое и процветающее будущее".

На следующий день министр иностранных дел Владимир Макей заявил, что его удивил менторский тон этого заявления. Он заметил, что преждевременное изложение содержания дискуссии зачастую наносит ущерб возможным позитивным начинаниям или может даже привести к обратному эффекту.

По мнению Петра Петровского, Европейский союз понимает, что введенные им санкции ни к чему хорошему не приведут. "И здесь возникает вопрос: те заявления о суверенитете и независимости Беларуси с параллельными попытками еще внедрить санкции - насколько это искренне и правдиво?" - спросил эксперт.-0-