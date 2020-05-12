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12 мая 2020, 13:35

Эксперт: самоизоляция - возможность для человека раскрыть свой потенциал

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12 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Самоизоляция - возможность для человека раскрыть свой потенциал, заявила корреспонденту БЕЛТА заместитель главного врача по пограничной психиатрии Городского клинического психиатрического диспансера Минска Вера Иваницкая.

"Самоизоляция - это возможность открыть в себе новый потенциал, реализовать какие-то мечты, то, что вы давно хотели попробовать, но откладывали на потом, - сказала Вера Иваницкая. - Найти то увлечение, которое вас захватывает эмоционально, в котором вы чувствуете себя в творческом развитии. Может, у вас есть посыл написать книгу. Может быть, пришло время изучить иностранный язык, заняться каким-то хобби. Сейчас очень много всяких онлайн-тренингов, семинаров, которые позволяют наработать положительный эмоциональный ресурс".

Находясь в самоизоляции, специалист рекомендует концентрироваться не на своем внутреннем состоянии, а на решении каждодневных задач. "Безусловно, когда человек на самоизоляции - это для него кризис, прежде всего личностный, происходит переоценка ценностей, своих собственных возможностей. В этот момент будет правильным сконцентрироваться именно на рутинных делах, которые помогают быть в настоящем и не витать в каких-то мыслях. К примеру, убрать дома, заняться чем-то, что помогает оставаться в пределах бытовых вещей", - отметила заместитель главврача.

Кроме того, важно дозировать получаемую информацию. "Сейчас поступает безумное количество информации и в ней очень сложно сориентироваться. Необходимо рандомизировать информационный поток, то есть целенаправленно какие-то моменты выбирать либо опускать", - подчеркнула Вера Иваницкая.

Что касается семейных отношений, то самоизоляции не лучший период для их выяснения. Можно договариваться, устанавливать какие-то правила поведения между супругами. "Не выясняем сейчас отношения, живем так, как есть, и все выяснения откладываем на потом. Можно записать свои претензии, чтобы их не забыть и потом обсудить", - добавила заместитель главврача.-0-

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