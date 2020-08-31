Эксперт: ситуация в Беларуси - классический пример попытки госпереворота

31 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ситуация в Беларуси - это классический пример попытки государственного переворота. Такое мнение высказала профессор МГИМО Елена Пономарева в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Ситуация, которая в настоящий момент разворачивается в Беларуси, - это классический пример попытки государственного переворота. Дело в том, что технологий осуществления государственных переворотов много и они апробированы, отработаны очень хорошо. Существуют современные технологии, связанные с IT-индустрией, социальными сетями. По локализации больших масс людей в определенных пространствах, что создает некий масштабированный эффект. Создает впечатление, что вся страна вышла на площадь. Эта картинка, которая передается по социальным сетям, будоражит сознание людей. И кажется: как же так, я не вышел, я должен быть вместе со всеми", - сказала Елена Пономарева.

Эксперт отметила, что современная ситуация может быть обозначена как Telegram-революция. "В каналах существуют маяки, которые управляют поведением людей, создавая умную толпу. Они знают, куда идти, что с собой брать, какие лозунги нужно выкрикивать", - добавила Елена Пономарева.-0-