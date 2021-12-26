Эксперт: тактика одновременной вакцинации против COVID и гриппа наиболее целесообразна

26 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тактика одновременной вакцинации против COVID-19 и гриппа наиболее целесообразна, заявила заместитель главного врача Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ирина Глинская в одном из видеороликов Министерства здравоохранения "COVID-19 в вопросах и ответах", посвященном вакцинации против коронавирусной инфекции, сообщает БЕЛТА.

На сегодня есть две тактики вакцинации против гриппа и COVID-19. Первая заключается в раздельном введении прививок, отметила Ирина Глинская. Она пояснила, что в этом случае сначала необходимо закончить основной курс вакцинации против COVID-19 и через две недели после этого делать прививку против гриппа. Если для вакцинации использовалась вакцина "Спутник V" или китайская Vero Cell, то основной курс предполагает две прививки с интервалом не менее чем 21 день. В том случае, когда для основного курса использовалась вакцина "Спутник Лайт", основной курс заключается в однократном введении.

"Вторая тактика наиболее целесообразна, когда мы одновременно проводим вакцинацию против ковида и вакцинацию против гриппа. За минимальный период при минимальном количестве посещений пунктов или кабинетов вакцинации мы формируем защиту от двух инфекций. Если пациент согласен, то мы на такую тактику идем. На сегодня она рекомендована Всемирной организацией здравоохранения", - сказала Ирина Глинская. По ее словам, на сегодня есть данные, которые говорят, что на обе прививки в случае их одновременного введения выработается достаточно хорошая защита и это достаточно безопасно.

Серия видеороликов Министерства здравоохранения "COVID-19 в вопросах и ответах", посвященная вакцинации против коронавирусной инфекции, стала продолжением проекта Всемирного банка "Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь". Врачи-практики, ученые, специалисты разных сфер здравоохранения дают ответы на разные вопросы, в том числе насколько эффективна и безопасна вакцина, как вакцины формируют защиту от COVID-19, нужно ли делать повторные прививки против COVID-19, что такое коллективный иммунитет. Ролики можно посмотреть на YouTube-канале Минздрава.-0-