Эксперт: у белорусов есть возможность воочию убедиться, какие их предложения учтены в проекте Конституции

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. У белорусов есть возможность воочию убедиться, какие их предложения учтены в проекте Конституции, заявила в эфире телеканала "Беларусь 1" доцент кафедры конституционного права юридического факультета БГУ Алла Шавцова, сообщает БЕЛТА.
"У населения сначала была возможность инициировать все изменения и дополнения в течение года. Причем они касались не только Конституции, но и других нормативно-правовых актов. А сейчас люди могут воочию убедиться, увидеть те изменения и дополнения, которые внесены, узнать, насколько их услышали, какие формулировки там присутствуют, какие аспекты нашли отражение в Конституции", - сказала Алла Шавцова.
Проект изменений и дополнений в Конституцию обнародован для всенародного обсуждения. Затем важный для страны документ будет вынесен на референдум, где голос каждого будет иметь значение.-0-