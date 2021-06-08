Эксперт: в беглой белорусской оппозиции нет единомышленников, ее объединяет только любовь к деньгам

8 июня, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В среде находящейся за границей белорусской оппозиции отсутствуют единомышленники, всех ее так называемых лидеров объединяет лишь любовь к деньгам из карманов западных налогоплательщиков. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом БЕЛТА заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов Павел Фельдман.

Комментируя сказанное Романом Протасевичем в интервью телеканалу ОНТ об отношениях между белорусскими оппозиционерами, находящимися в Польше и Литве, эксперт отметил: "Для меня это каким-то потрясающим открытием не стало. Я предполагал, что внутри оппозиционного стана примерно такие взаимоотношения, их ни в коем случае нельзя называть единомышленниками. Это люди, которых, пожалуй, объединяют только две вещи - тяга к власти и любовь к деньгам. Но власть и деньги - они очень плохо делятся на части, поэтому уже сейчас даже при неосуществленном революционном цветном перевороте они умудрились друг с другом перессориться, еще не дойдя до момента "деления" министерских портфелей".

По мнению Павла Фельдмана, и сам Роман Протасевич разочаровался в своих соратниках. "Может быть, для него сейчас стало открытием, насколько они безразлично относятся к его персоне, они за него не вступаются, не выражают с ним никакой солидарности, - отметил эксперт. - Так обычно и бывает: любые силы, которые пытаются организовать в стране цветную революцию, кажутся монолитом только до того момента, как она происходит. А вот после революции или в случае ее неудачи эти ребята начинают друг с другом враждовать, воевать, собирать друг на друга компромат и, как теперь выяснилось, выносить сор из избы, причем с большим удовольствием. Возникает ощущение, что Протасевич сдает всех своих бывших коллег, просто получая от этого огромное наслаждение, потому что он сам видит, что это за люди. Жаль, что он осознал это так поздно, может быть, избежал бы многих ошибок и не оказался сейчас там, где оказался, если бы понял, с кем имеет дело изначально".

Павел Фельдман полагает, что будущего у находящихся за рубежом белорусских оппозиционеров нет. "Перспективы их нулевые, - подчеркнул он. - Единственное, что они, пожалуй, могут считать для себя успехом - это выбить побольше денег из карманов налогоплательщиков Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, может быть, что-то из Вашингтона перепадет. Но, как показывает практика, президент США Байден, при всем своем сочувствии либеральным оппозиционным движениям по всему миру, не выражает активной поддержки в адрес белорусской так называемой оппозиции. Так что никаких успехов, кроме краткосрочной материальной выгоды, у этих людей не будет. Но за эту материальную выгоду тоже придется платить, и цена оказывается гораздо выше той сиюминутной прибыли, которую они получили".-0-