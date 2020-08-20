Эксперт: в белорусском обществе нет запроса на выход из интеграционных объединений

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В белорусском обществе нет запроса на выход из интеграционных объединений. Об этом заявила корреспонденту БЕЛТА кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений БГУ Ольга Лазоркина.

"Выход Беларуси из таких структур, как Союзное государство, ОДКБ или ЕАЭС, означает кардинальный слом внешнеполитического курса страны. В настоящее время обсуждать этот вопрос можно только гипотетически. Для того, чтобы данная проблематика стала актуальной, должен быть сформирован запрос в обществе. Такие важные для страны решения не принимаются спонтанно, они должны отражать реальные процессы, происходящие в государстве. В настоящий момент такого запроса у политических элит и общественности Беларуси нет", - сказала Ольга Лазоркина.

Она подчеркнула, что к обсуждению таких вопросов должны быть привлечены широкие научные, экспертные круги, которые обладают необходимыми знаниями для того, чтобы просчитать все за и против. "Любой грамотный экономист сегодня легко просчитает экономические последствия данного шага. Тогда придется ответить на простой вопрос: что первично - благосостояние граждан страны или политическая конъюнктура?" - обратила внимание эксперт.

"Принцип многовекторности является основополагающим во внешней политике Беларуси. Наша страна стремится к развитию равноправного диалога со всеми партнерами. Кроме того, мы во внешней политике провозглашаем принцип прагматизма, то есть нужно убрать эмоции, оценить экономическую составляющую. Следует учитывать суммарный эффект выгод от вхождения Беларуси в интеграционные объединения, который мы имеем сейчас", - резюмировала Ольга Лазоркина.-0-