Эксперт: в новых реалиях любой человек может изготовить на кухне информационную атомную бомбу

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В новых реалиях любой человек может изготовить на кухне информационную атомную бомбу. Такое мнение высказал во время очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Deepfakes: новый вызов информационной безопасности" в пресс-центре БЕЛТА старший научный сотрудник сектора информационного права и международной информационной безопасности Института государства и права Российской академии наук, кандидат юридических наук, доцент Виктор Наумов.

Виктор Наумов отметил, что в новых реалиях, когда большой вес на информационном пространстве приобретают социальные медиа, любой человек, по сути, это уже почти журналист, редактор, а в ближайшее время - почти продюсер. "Потому что технологии дешевые и простые. Но у этой массы населения, которая гонится за лайками, никакой культуры и осознания ответственности за важность распространения информации нет. По сути, мы можем столкнуться с ситуацией изготовления информационной атомной бомбы на кухне", - сказал эксперт.

Чтобы избежать серьезных последствий, нужно заниматься воспитанием информационной культуры. "Причем воспитания жесткого, массового. И даже не с точки зрения содержания, что нельзя, а что можно. А с позиции того, что любые слова в этом информационном обществе должны соотноситься с ответственностью за то, что ты хочешь сказать вслух", - уточнил представитель РАН.

Нынешняя ситуация ему напоминает ту, что сложилась на заре интернета, когда его пользователи могли в реальной жизни говорить одно, а в сети - другое. "Это было нормально, такая игрушка. Сейчас это не игрушка, это жизнь", - подчеркнул эксперт. Разрыв в информационной культуре между классическими медиа и обычными гражданами он назвал самым негативным фактором, который в дальнейшем будет играть очень серьезную роль, если с ним определенным образом не работать.

Говоря о последствиях фейков, Виктор Наумов обратился к одному из самых известных в истории примеров, когда в 1938 году в эфир радиостанции CBS вышла постановка романа Герберта Уэллса, которая извещала жителей США о нападении марсиан. Американцев тогда охватила самая настоящая паника. Он предложил также представить, что будет, если кто-то в сети от имени крупной компании объявит о крупных скидках и большое количество людей отправится за покупками в магазины.-0-