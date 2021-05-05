Эксперт: Великая Отечественная война - на центральном месте в исторической памяти белорусов

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Великая Отечественная война - на центральном месте в исторической памяти белорусов, заявила аналитик Белорусского института стратегических исследований кандидат социологических наук Светлана Алейникова во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Великая Отечественная война в контексте патриотического воспитания".

"Приведу данные социологических исследований, которые проводились по заказу БИСИ Институтом социологии НАН и Белорусским государственным экономическим университетом. Это был цикл исследований, в том числе по исторической памяти. Обобщая эти данные, если говорить в целом об исторической памяти белорусского общества, то она достаточно ровная и отличается тем, что нет этапов, которые бы отрицались, как во многих постсоветских странах, но и нет сакрализации каких-то этапов. Центральное место в исторической памяти белорусского общества занимает Великая Отечественная война. Это подтверждают все социологические замеры. Война воспринимается белорусами, во-первых, как победа и вклад белорусского народа в общую победу - это предмет национальной гордости современного белорусского общества. Кроме того, победа воспринимается как трагедия, как огромная жертва белорусского и советского народа", - сказала Светлана Алейникова.

По ее словам, пока живо поколение победителей и детей войны, память о войне останется центральной осью исторической памяти. "Главным инструментом перекодирования памяти, то есть разрыва общества, становится замещение этой памяти. Такой инструмент политтехнологии, когда, во-первых, идет искажение исторических фактов, политизация, во-вторых, она замещается искусственно созданными конструктами. И это классическое окно овертона, когда общественное мнение под влиянием деструктивных информационных каналов, потоков изменяется от позиции "не приемлемо" до позиции "норма" и начинается обсуждение, допустим, того же коллаборационистского движения, то, что раньше в народе называлось предательством. Достаточно нескольких прецедентов, чтобы пошло обсуждение, конфликт поколений, дискуссии. И на этом негативе строится перекодирование, переформатирование памяти, то есть мы имеем дело с технологией", - отметила аналитик.

Светлана Алейникова подчеркнула, что идет обезличивание памяти войны. "Но это естественная тенденция - чем моложе люди, тем дальше эти события. И какие-то детали, которые знали мы, еще подробнее знали наши родители, деды, вымываются из памяти. Однако тревогу вызывают такие тенденции, когда из республиканской выборки - 1,6 тыс. человек - пять человек смогли назвать фамилии героев войны. Вспомнили Олега Кошевого, Веру Хоружую, трех полководцев - Соколовского, Черняховского, Рокоссовского. То есть первая тревожная тенденция - обезличивание. В памяти остаются основные вехи войны: партизанское сопротивление, движение подпольщиков, Победа и оккупация. А герои, операции, какие-то события потихонечку стираются. И второе, что теряет символический ресурс, - наши места памяти. Связанные с войной исторические памятники - Хатынь, Курган Славы, Брестская крепость - перестают быть символами государственности для большой части общества. Их считают символом примерно четверть населения. И с этим символическим ресурсом надо работать", - уверена она.

Патриотизм - это не только история, не только война. "На мой взгляд, одним из важнейших направлений воспитания патриотизма должно стать культивирование патриотизма в повседневности. Когда через дела по заботе о своей семье, о своем доме и стране прививается патриотизм повседневной жизни. Да, героика прошлого - это один из столпов. Но героика прошлого и вообще героика военная почти всегда исходила из патриотизма повседневности. И герои Великой Отечественной войны были солдатами, которых призвали и которые свой патриотизм проявляли в критических ситуациях на фронте. Поэтому одним из направлений я бы выделила патриотизм повседневности как краеугольный концепт воспитательной работы", - констатировала эксперт.-0-

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Фото Максима Гучека