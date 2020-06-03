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03 июня 2020, 10:30

Эксперт: верить соцопросам не аккредитованных центров - все равно что оперироваться у сторожа больницы

Давид Ротман
Давид Ротман

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Доверять соцопросам не аккредитованных институтов - все равно что оперироваться у охранника больницы. Такое мнение во время очередного заседания проекта БЕЛТА и БИСИ "Экспертная среда" - "Опросы общественного мнения и ответственность социологов перед обществом" высказал директор Центра социологических и политических исследований БГУ доктор социологических наук, профессор Давид Ротман.

Среди прочего участники "Экспертной среды" обсудили, как непрофессионалу отличить среди обилия соцопросов те, результатам которых нельзя доверять. Давид Ротман считает, что настораживать должно отсутствие у организации аккредитации Комиссии по опросам общественного мнения при НАН Беларуси. "Предположим, операцию человеку будет делать не профессиональный врач с дипломом, а служба охраны поликлиники или больницы. Здесь то же самое. Для этого у нас и существует аккредитация, - сказал он. - Исследования должны проводить только профессиональные организации, где соблюдаются необходимые требования".

Ученый выразил сожаление, что иногда люди не понимают, для чего нужна аккредитация, и потому необоснованно встают на сторону липовых социологических структур, если к ним возникают претензии. Давид Ротман подчеркнул, что наличие аккредитации говорит о том, что специалисты прошли профессиональный отбор. "Не может существовать социологической структуры, если в ней состоят или ей руководят люди, которые вообще никогда этим не занимались. Если они понятия не имеют, что такое социология, и используют ее только в пропагандистских целях", - подчеркнул он.

Касаясь темы электоральной социологии, ученый отметил, что ее технологии не имеют больших особенностей. Но некоторые правила есть. "Что такое электоральное социологическое исследование? Это не какой-то разовый замер. Это комплекс, который включает в себя три этапа: предвыборные замеры, исследования в день выборов и послевыборные исследования. Это стандартные международные правила", - пояснил он. Таким образом, чтобы эффективно и правильно провести социсследования в день выборов, нужно обязательно учитывать складывающуюся накануне ситуацию в стране. Иначе доверять результатам не приходится.

Владимир Литвинович
Владимир Литвинович

Давид Ротман также высказался за то, чтобы в СМИ больше рассказывали, как проводятся социологические исследования, как оценивать их результаты. Его поддержали коллеги - начальник информационно-аналитического управления Академии управления при Президенте Владимир Литвинович и декан факультета философии и социальных наук БГУ Вадим Гигин. По их мнению, белорусским социологам необходимо насыщать информационное поле качественной, проверенной информацией. "Иначе, если данных нет, то любая информация, которая в этом вакууме возникает, сразу активно воспринимается. Ею все начинают оперировать. Поэтому социологи должны быть однозначно активны и представлять свои данные, высказывать свою позицию и рассказывать о своей работе", - отметил Владимир Литвинович.

Вадим Гигин
Вадим Гигин

Вадим Гигин констатировал, что в медийной сфере существует самый широкий плюрализм, в том числе социологических данных, и вброса фейков тоже не избежать. "Все равно фейки будут вбрасываться, но у нас должна быть активность академических ученых, подготовленных, профессиональных. И тесное их взаимодействие со СМИ", - резюмировал он.-0-

Новый выпуск проекта "Экспертная среда" - "Опросы общественного мнения и ответственность социологов перед обществом" - смотрите здесь.

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Аналитик Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) кандидат социологических наук Николай Сухотский обратил внимание, что, как правило, организаторы подобных онлайн-опросов указывают большое количество участников.

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"Правильно проведенное социологическое исследование, по всем требованиям, - это мини-референдум", - отметил директор Центра социологических и политических исследований БГУ доктор социологических наук, профессор Давид Ротман. Проводить опрос должны несколько ведущих социологических структур.

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Директор Института социологии НАН Беларуси кандидат социологических наук, доцент Геннадий Коршунов высказался по поводу "модных сейчас интернет-опросов, которые получили интенсивное развитие".

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Исследования проводились в течение пяти лет. "Изучались факторы, которые дают информационный повод. Мы примерно определили, каким образом можно упреждающе выяснять, за что будет зацепка", - рассказал директор Центра социологических и политических исследований БГУ доктор социологических наук, профессор Давид Ротман.

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