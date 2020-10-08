Эксперт: внешний фактор в полном объеме присутствует в поствыборной ситуации в Беларуси

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внешний фактор в полном объеме присутствует в поствыборной ситуации в Беларуси. Такое мнение выразил российский журналист и военный эксперт, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в эфире программы "Панорама" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Фамилия нынешнего белорусского президента могла быть любая - все равно возникла бы Тихановская либо кто-то еще, и возникла бы активная игра Запада на этой геополитической доске. Поэтому внешний фактор здесь присутствует в полном объеме. Тихановская фактически озвучивает мысли, которые ей пишут зарубежные кураторы, это не самостоятельная фигура - она уже кукла в разменной игре", - сказал Игорь Коротченко.

"Мне кажется, оппозиция должна понимать, что легальным путем взять власть она не сможет. Именно поэтому она и пыталась свергать власть методами цветной революции. Белорусы достаточно здравомыслящие люди. На примере Украины все видят, к чему это ведет. Мне кажется, 90% людей хотят стабильного, эффективного развития своей страны", - заметил эксперт.

"Белорусские оппозиционеры сейчас активно уезжают на Запад, они видят, что социальной базы поддержки у них на родине нет. А там сядут на гранты или виллу получат, или еще что-то. Но это уже не политика, а просто конвертация оппозиционности в живые деньги либо материальные блага, которые они хотят приобрести лично для себя. Как говорится, флаг им в руки. В данном случае они просто устраняются с точки зрения активных политических игроков на внутриполитическом белорусском поле", - резюмировал главред "Национальной обороны".-0-