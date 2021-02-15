Эксперт ВНС: экономика знаний - один из приоритетов развития страны

15 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Сильные регионы и экономика знаний - одни из основных приоритетов развития страны. Такое мнение сегодня высказала декан факультета экономики и управления Гродненского государственного университета имени Янки Купалы Марина Карпицкая, передает корреспондент БЕЛТА.

Марина Карпицкая участвовала во Всебелорусском народном собрании в качестве эксперта. Об итогах работы собрания она сегодня рассказала во время диалоговой площадки со студенческим активом вуза.

"Среди основных положений социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы нашли отражение и те, которые обсуждались на диалоговых площадках, отрабатывались и анализировались экспертами. Большая роль отводится сильным регионам как основе развития страны", - отметила Марина Карпицкая. По ее словам, важно, что акцент делается на развитии малых городов и поддержке районов, закреплению там кадров.

Особое внимание также уделено модернизации, использованию новейших технологии, цифровой экономике, развитию новых отраслей. "Для Гродненского региона одним из значимых проектов станет строительство нового комплекса на ОАО "Гродно Азот". Это позволит не только увеличить число рабочих мест, но и серьезно нарастить экспортные возможности предприятия и страны в целом", - рассказала эксперт.

Марина Карпицкая отметила важность экономики знаний, в которой большая роль отводится вузам. "В частности, задача региональных вузов - обеспечить подготовку специалистов, не только владеющих информационными, языковыми, профессиональными компетенциями, но и способных выстраивать работу в команде, заниматься проектной деятельностью, а также уметь коммерциализировать свой потенциал", - подчеркнула она. В Купаловском университете, рассказала эксперт, уже работают в этом направлении: на каждой специальности читаются курсы по основам предпринимательства, инновационного бизнеса, активно развиваются и стартапы. К студенческим идеям внимательно прислушиваются, а лучшие из них становятся основой для реализации проектов, в том числе на предприятиях малого и среднего бизнеса.-0-