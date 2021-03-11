Эксперт: высокий процент поддержки действий правоохранителей говорит, что все сделано правильно

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Высокий процент поддержки действий правоохранителей говорит, что все было сделано правильно. Такое мнение газете "СБ. Беларусь сегодня" высказал эксперт по национальной безопасности Александр Тищенко, комментируя результаты республиканского опроса общественного мнения "Социальное мышление", сообщает БЕЛТА.

Согласно итоговым данным, 57,8% респондентов уверены, что действия государства, направленные на пресечение уличных протестных акций, были обоснованными. "Такой высокий процент поддержки действий правоохранительных органов говорит о том, что все было сделано правильно, что абсолютное большинство людей хотят жить в нормальной, мирной, здоровой стране, - считает аналитик. - Все оппоненты власти, которые пытаются прийти в белорусское политическое поле, в отличие от западных, стремятся не просто критиковать, а именно сломать систему. Но зачем? Неужели не понимают, что систему не дадут сломать нигде в мире".

Александр Тищенко провел параллель с действиями силовых структур США во время штурма Капитолия толпой протестующих, поддержавших попытки Дональда Трампа отменить результаты президентских выборов 2020 года.

"Американцы, даже не спрашивая, расстреляли все, что можно, возбудили массу уголовных дел, задержали тысячи человек - и никаких разборок по этому поводу не было. Действия протестующих сразу были объявлены угрозой национальной безопасности! Только вот почему не считаем целостность белорусского государства главной целью национальной безопасности мы? Действия наших правоохранительных органов совпадают с характером действий правоохранителей в других странах полностью, - уверен эксперт. - Мало того, белорусский опыт нарабатывался с учетом практики, нормативов и методики именно западных стран. Почему в таком случае действия милиции для "невероятной" части населения являются настолько больным вопросом? Это стандартная политизация вопроса. Стоит задача обдать грязью, опорочить любые действия, которые направлены на сохранение порядка и дисциплины, поддержание правового поля. Иначе может произойти, как в Армении, где Никол Пашинян пришел к власти через улицу. Теперь со словами: "Уходи!" - пришли уже к нему. Но зачем тогда принимать законы и Конституцию, если проще собрать толпу и сказать, по какому правилу мы сегодня живем?" -0-