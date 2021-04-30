Эксперт: заговор против Лукашенко надо трактовать как международный терроризм

30 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Попытка ликвидации Президента Беларуси Александра Лукашенко должна трактоваться как международный терроризм. Об этом заявил в эфире программы "60 минут" главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Попытка ликвидации Президента Беларуси Александра Лукашенко должна трактоваться Российской Федерацией, суверенными органами Беларуси как международный терроризм, и это надо выносить на повестку Совета Безопасности ООН", - заявил он.

Игорь Коротченко рассказал, что при обсуждении с высокопоставленными военными офицерами схемы ликвидации Президента Беларуси белорусские оппозиционеры с профессиональной точки зрения все этапы операции излагали четко и последовательно.

"Это не какие-то фрики разговаривают в эфире, а это оперативная видеосъемка ФСБ России, и на ней заговорщики совершенно ясно ставят задачи и раскрывают ключевые элементы реализации плана устранения Лукашенко. Главный результат, о котором говорится - это ликвидация во время военного парада 9 мая, и за основу было взято известное убийство президента Египта Анвара Садата", - заявил эксперт.

Он считает, что это "заявка на политическое убийство одного из лидеров суверенного государства в центре Европы".

Игорь Коротченко добавил, что за участниками заговора стояли конкретные лица, у которых имелись соответствующие полномочия и которые планировали и инициировали эту операцию, и только благодаря оперативной комбинации и многоходовой работе удалось раскрыть и задержать преступников.-0-