Экспертиза безопасности медизделий будет проводиться в странах ЕАЭС по единой методике

22 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Экспертиза безопасности медицинских изделий будет проводиться в странах Евразийского экономического союза с использованием единообразных подходов. Соответствующее решение принято Коллегией Евразийской экономической комиссии, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Приняты методические рекомендации по проведению экспертизы безопасности, качества и эффективности медицинского изделия в целях регистрации в рамках Евразийского экономического союза, - отметили в пресс-службе. - Методические рекомендации помогут сформировать единообразные подходы при проведении такой экспертизы во всех странах ЕАЭС. Документ будут использовать эксперты уполномоченных органов (экспертных организаций) для регистрации медизделий".

Рекомендации также помогут производителям ознакомиться с требованиями экспертов к виду и содержанию материалов, представляемых в составе регистрационного досье медицинских изделий.-0-