Экспертиза качества оказания медпомощи изначально коснется только госучреждений - депутат

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новые подходы к оценке качества оказания медпомощи на первоначальном этапе коснутся лишь государственных организаций здравоохранения, сообщила заместитель председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодежной политике Валентина Курсевич в пресс-центре БЕЛТА.

В Беларуси формируется новая вертикаль управления качеством оказания медицинской помощи. Для этого вводится новый вид экспертиз - экспертиза качества оказания медпомощи. На областном уровне функции контроля будут выполнять медико-реабилитационные экспертные комиссии (МРЭК). На их базе уже начали работать соответствующие отделы.

Оценка качества оказания медпомощи будет проводиться в случаях всех летальных исходов, внутрибольничных инфекций и осложнений, повторных госпитализаций по поводу одного и того же заболевания в течение года и др. При этом оценят работу не отдельного структурного подразделения клиники, где была некачественно оказана помощь, а всего лечебного учреждения. "Пока это затронет государственные организации здравоохранения. Далее, я думаю, это коснется и всех других, которые оказывают медпомощь", - сказала Валентина Курсевич.

Во всех крупных клиниках вводятся должности заместителей главного врача по медицинской экспертизе и реабилитации. С 1 января 2019 года соответствующая кафедра создана и в Белорусской медицинской академии последипломного образования.

Кроме того, появится и независимая медицинская экспертиза. Благодаря этому в досудебном порядке можно будет разрешить какие-то спорные моменты, которые возникли у граждан, например, при прохождении водительской комиссии. В этом случае в качестве арбитража выступят независимые эксперты.-0-

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