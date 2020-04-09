Экспертная группа в Беларуси подготовит предложения по цифровым транспортным коридорам ЕАЭС

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси начала работу национальная экспертная группа по созданию экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства связи и информатизации.

Экспертная группа создана решением Совета Министров на базе Института прикладных программных систем. Координатором работ, связанных с формированием экосистемы цифровых транспортных коридоров, от белорусской стороны определено Министерство связи и информатизации.

Основная цель работы группы - реализация мероприятий по формированию экосистемы, консолидация усилий в области цифровизации транспортно-логистического сектора, экспертиза проектных решений национального сегмента.-0-