Эксперты доработают проект стратегии развития сотрудничества СНГ в области туризма

22 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта Стратегии развития сотрудничества государств СНГ в области туризма на 2021-2030 годы пройдет 23-24 октября в Исполнительном комитете Содружества в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Решение о разработке проекта было принято на заседании Совета по туризму стран СНГ. Документ станет уже второй по счету стратегией развития сотрудничества в области туризма, реализуемой на пространстве Содружества. Ныне действующая стратегия рассчитана на период до 2020 года. Ее активными участниками являются Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Проект новой стратегии сохраняет преемственность целей, задач, принципов, направлений и механизмов реализации и ориентирован на углубление процессов сотрудничества, расширение партнерских отношений между национальными туристскими организациями на пространстве Содружества. Документ будет способствовать консолидации усилий органов государственной власти стран СНГ, национальных туристских организаций и иных субъектов туристской индустрии.

В основе стратегии лежит представление о том, что туризм является не только самым перспективным, динамично развивающимся сектором экономики, но и мощным фактором активизации международного сотрудничества, укрепления дружбы и взаимопонимания, культурного взаимообогащения народов государств СНГ. Страны Содружества стремятся к интенсификации туристских потоков прежде всего на внутреннем и международном рынках, увеличению совместных проектов и программ в области туризма, которые призваны служить обеспечению их национальных интересов и развитию межгосударственного сотрудничества.

На заседании Совета по туризму в июле в Самарканде проект стратегии был в целом одобрен и выражена просьба к Исполнительному комитету СНГ внести его в установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств СНГ. -0-