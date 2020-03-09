Эксперты доработают проект стратегии развития сотрудничества СНГ в области туризма

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дополнительное заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта Стратегии развития сотрудничества государств Содружества в области туризма на 2021-2030 годы состоится 10 марта в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Решение о разработке проекта было принято на заседании Совета по туризму стран СНГ. Документ станет уже второй по счету стратегией развития сотрудничества в области туризма, реализуемой на пространстве Содружества. Ныне действующая рассчитана на период до 2020 года. Ее активные участники - Беларусь, Азербайджан, Армения, Казахстан, Кыргызстан, Молдова, Россия, Таджикистан и Узбекистан.

Проект новой стратегии сохраняет преемственность целей, задач, принципов, направлений и механизмов реализации и ориентирован на углубление сотрудничества, расширение партнерских отношений между национальными туристскими организациями на пространстве Содружества. Документ консолидирует усилия органов государственной власти стран СНГ, национальных туристских организаций и иных субъектов туристской индустрии.

В основе стратегии лежит представление о том, что туризм не только самый перспективный и динамично развивающийся сектор экономики, но и мощный фактор активизации международного сотрудничества, укрепления дружбы и взаимопонимания, культурного взаимообогащения народов государств СНГ. Страны Содружества стремятся к интенсификации туристских потоков прежде всего на внутреннем и международном рынках, увеличению совместных проектов и программ в области туризма, призванных обеспечивать их национальные интересы и развивать межгосударственное сотрудничество.

"Туристская деятельность осуществляется на основе уважения художественного, археологического и культурного наследия для его защиты и сохранения для будущих поколений. Особое внимание уделяется охране и заботе о памятниках, святилищах и музеях, которые должны быть широко открыты для посещения. Следует поощрять доступ публики к культурным ценностям и памятникам, находящимся в частном владении, при уважении прав их владельцев, а также в здания религиозного характера без ущерба для культовых потребностей", - отметили в пресс-службе.-0-