Эксперты ЕАГ в ноябре представят результаты оценки белорусской системы борьбы с отмыванием денег

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) представят отчет по оценке антиотмывочной системы Беларуси во второй половине ноября текущего года на пленарном заседании ЕАГ в Туркменистане, сообщил журналистам руководитель группы экспертов-оценщиков Айбек Турдукулов, передает корреспондент БЕЛТА.

Выездная миссия экспертов-оценщиков проводится в республике с 10 марта и продлится до конца недели. Специалисты встречаются со всеми государственными органами, участвующими в деятельности по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и распространению оружия массового поражения, а также с представителями частного сектора (банки, страховые организации, лизинговые организации, нотариусы, адвокаты и др.).

"Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма существует с 2004 года, и Беларусь является одним из государств-основателей. Предыдущая подобная оценка на соответствие международным стандартам проходила в Беларуси в 2008 году. Отличительная черта нынешней миссии в том, что основной фокус делается на мерах, которые уже приняты, анализе их эффективности", - отметил Айбек Турдукулов.

По его словам, отчет, который подготовят специалисты, охватит различные направления и области деятельности. Он пройдет согласования как в Беларуси, так и в других государствах ЕАГ, будет направлен в ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), получит публичное распространение в начале следующего года. "Мы давно и очень тесно работаем с многими государственными органами Беларуси и видим положительную динамику в отношении разработки типологии, автоматизации процессов, особенно в банковском секторе", - сказал он.

В свою очередь директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут подчеркнул, что Беларусь является активным участником международной системы борьбы с легализацией преступных доходов, финансированием террористической деятельности и противодействия распространению оружия массового поражения. Выездная миссия является ключевым этапом оценки белорусской антиотмывочной системы. До этого в стране на протяжении почти двух лет проводилась большая подготовительная работа.

"Впервые такая оценка проводится наряду с национальной оценкой рисков. Определены наиболее уязвимые места, и все заинтересованные органы подготовили планы по устранению имеющихся недостатков", - сказал Вячеслав Реут.

По его словам, Беларусь рассчитывает на позитивные результаты оценки, которые поспособствуют повышению кредитных и иных рейтингов. Предварительно, эксперты положительно оценивают эффективность работы правоохранительной системы, в первую очередь принимаемые превентивные меры. Вопросы профилактики коррупционных преступлений и незаконного оборота наркотиков находятся на постоянном контроле.

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) является региональной группой по типу ФАТФ. В нее входят девять государств (Беларусь в организации представляет Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля). ЕАГ призвана способствовать широкому распространению рекомендаций ФАТФ и проводит оценку их выполнения государствами - членами организации. Мониторинг за выполнением странами международных обязательств осуществляется на основании взаимных оценок антиотмывочных систем.-0-

Фото Геннадия Жинкова