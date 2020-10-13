13 октября, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Эксперты ЕС возобновили Березинскому заповеднику Европейский диплом для охраняемых территорий до 2030 года, сообщили корреспонденту БЕЛТА в природоохранном учреждении.

"Окончательная резолюция о возобновлении Европейского диплома для охраняемых территорий, присужденного Березинскому биосферному заповеднику, была принята 23 сентября 2020 года на собрании Комитета министров Совета Европы. Согласно документу диплом возобновлен на следующие 10 лет - до 11 сентября 2030 года", - отметили в заповеднике.

Впервые Европейский диплом высшей категории А был присужден заповеднику 11 сентября 1995 года. Он подтверждает, что территория природоохранного учреждения обладает исключительной ценностью с точки зрения сохранения природы и характеризуется высоким уровнем управления. При соблюдении всех критериев право на обладание дипломом подтверждается каждые пять или десять лет. В последний раз документ был выдан Березинскому заповеднику на десять лет в 2010 году. Очередная инспекция европейских экспертов прошла в июне 2019 года.

Помимо Березинского заповедника еще один держатель этого документа в Беларуси - только национальный парк "Беловежская пуща".-0-