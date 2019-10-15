Эксперты ГРЕКО посещают Беларусь 15-18 октября

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация экспертов группы государств по борьбе с коррупцией Совета Европы (ГРЕКО) посещает Беларусь с рабочим визитом с 15 по 18 октября, сообщает БЕЛТА.

Эксперты прибыли для оценки соответствия Беларуси антикоррупционным стандартам Совета Европы. Планируются встречи с депутатами Национального собрания, работниками Конституционного и Верховного судов, Генпрокуратуры, министерств юстиции и иностранных дел, учреждений образования. Сегодня проходит беседа с представителями СМИ.

Во время миссии оцениваются прозрачность законодательного процесса, состояние дел с точки зрения предотвращения коррупции среди парламентариев, судей, работников прокуратуры. Цель визита - исследование мер, принимаемых в стране, по борьбе с коррупцией в этих областях. Для Беларуси это уже четвертый оценочный раунд.

В составе миссии прокуроры, судьи, представители академического сообщества из Испании, России, Хорватии, Эстонии.-0-