Эксперты из 14 стран обсудят проблемы медицины и охраны труда на форуме в Полоцке и Новополоцке

2 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Новополоцке на базе Дворца культуры "Нафтана" и в Полоцком госуниверситете 15-17 мая пройдет III Международный научно-практический форум "Здоровье и безопасность на рабочем месте", сообщили корреспонденту БЕЛТА организаторы.

Форум посвящен столетию образования Международной организации труда. В его работе примут участие ученые и специалисты из 14 стран, в том числе из Швейцарии, Беларуси, Италии, Словении, стран Балтии, Казахстана, России. На нем специалисты обсудят актуальные проблемы медицины и охраны труда, продления активного трудового долголетия, стратификации профессиональных рисков работников, а также вопросы внедрения здоровьесберегающих технологий на рабочих местах, пожарной, промышленной и экологической безопасности.

Во время мероприятия пройдет тематическая выставка, мастер-класс и конкурс научных изысканий молодых ученых из стран ближнего и дальнего зарубежья. Программа форума включает и практическую часть с посещением ОАО "Нафтан".

Организаторами выступили Министерство труда и социальной защиты, Республиканский центр охраны труда, Университет гражданской защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям Беларуси при участии Ассоциации врачей и специалистов медицины труда, Федерального государственного бюджетного научного учреждения "НИИ медицины труда Российской Федерации" и Федеральный научный центр гигиены имени Ф.Ф. Эрисмана.-0-