Эксперты из трех стран обсудят в БГУ повышение эффективности госуправления

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международный онлайн - круглый стол "Проблемы повышения эффективности государственного управления" пройдет 30 октября в БГУ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Участниками станут около 20 экспертов из Беларуси, России и Украины. Это представители БГУ, Минской региональной таможни, Киевского национального экономического университета им.В.Гетьмана, Киевского национального университета им.Т.Шевченко, Московского государственного юридического университета им.О.Е.Кутафина, Института государства и права Российской академии наук", - рассказали в пресс-службе.

Будут рассмотрены проблемы современного конституционализма, повышения эффективности исполнительного производства в период COVID-19, доступность цифровых государственных услуг для людей с инвалидностью, государственное управление в сфере экологической безопасности транспорта, а также совершенствование пенсионного обеспечения в Беларуси в контексте интеграционных процессов.

По итогам мероприятия планируется публикация сборника в электронной библиотеке БГУ. Организатор - юридический факультет БГУ.-0-