Эксперты-криминалисты Сербии знакомятся с опытом проведения исследований в Беларуси

9 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Делегация Национального экспертно-криминалистического центра МВД Сербии, которую возглавляет начальник этого ведомства Мирко Матежич, посещает 9-10 апреля Государственный комитет судебных экспертиз Беларуси, сообщили БЕЛТА в ГКСЭ.

Сербским коллегам интересен опыт проведения белорусскими экспертами ряда экспертиз и исследований, в том числе наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов. В программе - ознакомление с такими направлениями, как судебно-генетические и взрывотехнические экспертизы, исследования документов и денежных знаков, баллистические и компьютерно-технические экспертизы.

Визит в Минск является шагом к практической реализации Соглашения о сотрудничестве между экспертным ведомством Беларуси и Министерством внутренних дел Сербии. Документ был подписан в Белграде в октябре 2018 года. На его основании разработан план межведомственного взаимодействия, который находится на рассмотрении у сербской стороны.

На официальной встрече с председателем ГКСЭ Андреем Шведом будут обсуждаться направления дальнейшего сотрудничества, в том числе возможное обучение сербских экспертов на базе Института повышения квалификации и переподготовки кадров Государственного комитета.-0-

Фото ГКСЭ