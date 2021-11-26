Эксперты о приезде Президента к беженцам на границу: очень мощный ход

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские эксперты делятся в своих Telegram-каналах впечатлениями от приезда Президента Александра Лукашенко в пункт временного размещения беженцев в транспортно-логистическом центре на белорусско-польской границе, сообщает БЕЛТА.

Научный сотрудник Института философии Национальной академии наук политолог Алексей Дзермант:

- Очень мощный ход сегодня сделал Александр Лукашенко. Приехал к беженцам, общается с ними вживую. Они его благодарят за помощь и спасение. Если Европа продолжит уклоняться от решения проблемы, то получит ее в гораздо большем масштабе.

Директор информационно-просветительского учреждения "Актуальная концепция" политолог Александр Шпаковский:

- Все, что происходит с Александром Лукашенко после 9 августа 2020 года, мне исключительно нравится. Уже не раз писал, что Президент словно вернулся в свои лучшие годы: чувство опасности, политическая борьба, нестандартные решения, которые сводят с ума противника. Искренняя наступательная политика Александра Лукашенко.-0-