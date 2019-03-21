Эксперты о риске приема нифедипина: в кардиологии препарат в высоких дозах назначается редко

21 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Препарат нифедипин в высоких дозах для постоянного приема в кардиологии назначается редко. Такая информация, подготовленная специалистами Республиканской клинико-фармакологической лаборатории Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении, размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Ранее на ежегодном конгрессе Европейской ассоциации сердечного ритма (European Heart Rhythm Association) были представлены новые предварительные данные по безопасности нифедипина. В ходе исследования сравнивалась распространенность внезапной сердечной смерти у пациентов, получающих различные дозировки нифедипина и амлодипина в общей популяции. Выяснилось, что использование высокой дозировки нифедипина (выше 60 мг в день) было связано с полутора-двукратным повышением риска остановки сердца вне больницы в сравнении с другими дигидропиридинами. При этом повышенного риска для амлодипина не было установлено.

Как отметили в центре, в соответствии с современными рекомендациями лекарственное средство нифедипин, особенно в высоких дозах, используется в кардиологической практике для постоянного приема редко и, как правило, включается в терапию в тех случаях, когда не достигается требуемый терапевтических эффект при назначении других препаратов.

Результаты исследования носят предварительный характер и требуют дальнейшего изучения и уточнения. Это необходимо для того, чтобы определить необходимость принятия мер либо введения каких-либо ограничений. "Возможно, потребуется проведение дополнительных исследований для подтверждения данного риска. На сегодня регуляторными органами не принимались какие-либо решения в отношении новых рекомендаций по применению нифедипина", - добавили в центре.-0-