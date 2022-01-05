Эксперты об алгоритме внесения предложений по изменениям и дополнениям Конституции

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты во время заседания проекта БЕЛТА "Экспертная среда" на тему "Общественное обсуждение проекта обновленной Конституции" напомнили алгоритм внесения предложений по изменениям и дополнениям Конституции.

"Самый доступный вариант для тех, кто владеет интернетом, - сайт НЦПИ, - сказала аналитик Белорусского института стратегических исследований Алла Веруш. - Там размещен текст проекта Конституции. Для удобства он выделен зеленым цветом. Можно легко сравнить, посмотреть, что новое, внести свои предложения. Начали работать общественные приемные - туда тоже можно приходить и вносить предложения. Кроме того, все органы власти включились в эту работу. Поэтому у граждан много возможностей. Государство последовательно взяло на себя обязательство всенародного широкого обсуждения, каналов в выражении своих предложений достаточно".

Член Совета Республиканской конфедерации предпринимательства Николай Ладутько добавил, что достаточно информации размещено и в СМИ. "Особенно на телевидении, идет постоянная информация о том, как и куда можно направлять предложения. Профсоюзы активно включились. Это самая многочисленная сеть представителей на местах. То есть у человека, заинтересованного направить предложения, проблемы никакой не составляет. Главное, чтобы была заинтересованность", - подчеркнул он.-0-