Эксперты обсудили, нужны ли в Беларуси свои военные сериалы из разряда информационного фастфуда

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники очередного заседания проекта "Экспертная среда" - "Историческая политика. Память о войне" обсудили в пресс-центре БЕЛТА, нужны ли в Беларуси свои сериалы о Великой Отечественной войне из разряда информационного фастфуда.

Эксперты отметили, что зачастую современные военные фильмы, сериалы, литературу можно назвать доходчивым, съедобным фастфудом, который имеет мало отношения к реалиям Великой Отечественной войны. В то же время школьник едва ли будет искать нестыковки между тем, что он прочитал в интернете и что написано в книгах. "Нам в любом случае без фастфуда сегодня не обойтись, это работает. Есть такая потребность у молодежи", - считает член Постоянной комиссии Палаты представителей по образованию, культуре и науке Сергей Клишевич.

Сергей Клишевич

Участники проекта сошлись во мнении, что рассказывать молодежи о войне правду и доступным языком - тоже актуальная задача. Однако в основе должны быть достоверные и выверенные факты. Член союзов писателей Беларуси и России Сергей Трахименок в этой связи напомнил, как создатели сериала "Штрафбат" подвели Героя Советского Союза Владимира Карпова. "У меня появилось желание написать сценарий фильма о Карпове. Когда приехал к нему в Москву, он меня встретил жестко, а потом признался, что его мощно подставили с фильмом "Штрафбат" российские телевизионщики", - рассказал Сергей Трахименок. Он пояснил, что идея была в том, чтобы подготовить к выходу сериала программу с участием фронтовиков. "Когда приехали телевизионщики, Карпов сказал: все, что говорят у вас, это ваши разговоры, а я буду говорить, как это было на самом деле", - продолжил Сергей Трахименок. В итоге, когда программа вышла в эфир, Владимира Карпова показали один раз в самом конце, где он сказал: "Вот, как это было на самом деле". А среди опрошенных фронтовиков он был единственным служившим в штрафной роте.-0-

Сергей Трахименок

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