Эксперты обсудили проект конвенции о правовом статусе делегаций, направляемых в страны СНГ

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Третье заседание рабочей группы по разработке конвенции о правовом статусе делегаций, направляемых в государства - участники СНГ, состоялось в Исполнительном комитете СНГ в формате видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Особое внимание было уделено проработке объема и характера иммунитета в отношении правового статуса членов делегаций. В связи с этим стороны рассмотрели и обсудили подходы, реализованные в действующих международных документах, принятых в рамках ЕАЭС и ШОС.

Рабочая группа продолжит рассмотрение проекта документа во втором полугодии 2021 года.-0-

Фото Исполкома СНГ