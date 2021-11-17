Эксперты обсудили проект конвенции о правовом статусе делегаций, направляемых в страны СНГ

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Четвертое заседание рабочей группы по разработке Конвенции о правовом статусе делегаций, направляемых в государства - участники СНГ, состоялось в штаб-квартире Содружества в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.
В заседании, которое проходило с использованием видео-конференц-связи, приняли участие представители Армении, Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Исполнительного комитета СНГ.
Рабочая группа была создана по решению Консультативного комитета руководителей правовых служб министерств иностранных дел стран Содружества.
На заседании эксперты доработали элементы проекта конвенции, в частности, относительно категорий делегаций, порядка объявления членов делегаций персонами non grata, а также рассмотрели положения о продолжительности действия привилегий и иммунитетов членов делегаций, особенностях занятия ими профессиональной или коммерческой деятельностью, недопущении дискриминации между государствами.
Элементы проекта конвенции были согласованы на уровне рабочей группы и направлены Консультативному комитету руководителей правовых служб с просьбой рассмотреть документ в ходе своего очередного заседания.-0-