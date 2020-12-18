Эксперты обсудили вопросы защиты прав потребителей в ЕАЭС и СНГ

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. 18-е заседание Консультативного совета по защите прав потребителей государств - участников СНГ состоялось 17 декабря в штаб-квартире Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор). Об этом БЕЛТА сообщили в Департаменте экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ.

В заседании приняли участие члены консультативного совета от Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана, а также представители Исполнительного комитета СНГ, Евразийской экономической комиссии и общественных объединений (ассоциаций) в сфере защиты прав потребителей стран СНГ.

Члены консультативного совета обсудили совместные подходы к реализации положений резолюции 8-й Конференции Организации Объединенных Наций по конкуренции и защите прав потребителей, проводимую государственную политику по защите прав потребителей в Узбекистане, мероприятия, посвященные 30-летию Содружества, проблемы защиты прав потребителей при совершении покупок в интернет-магазинах, а также развитие интеграционных процессов в сфере защиты прав потребителей в Евразийском экономическом союзе.

Одобрена информация о подготовке доклада о проводимой работе в государствах СНГ по обеспечению и защите прав потребителей в условиях распространения коронавирусной инфекции.-0-