Эксперты обсудили возможность введения в Беларуси "права на забвение"

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во время очередного заседания проекта БЕЛТА и БИСИ "Экспертная среда" "Административный кодекс. Слушать и слышать людей" обсуждалась возможность введения в Беларуси "права на забвение".

Директор БИСИ Олег Макаров прокомментировал статистику, озвученную Президентом в декабре 2019 года на совещании по вопросам применения мер административной ответственности. За неполные пять лет зарегистрировано 16 млн нарушений, за совершение которых к ответственности привлечены около 3,5 млн граждан. Специалист считает, что проблема для многих людей заключается прежде всего в самом факте привлечения к ответственности. "Мы находимся в цифровой реальности, тащим за собой базу данных, где человек за свою жизнь набирает какое-то количество "грехов", ничем не откупаемых и никак не сгораемых", - отметил он.

Олег Макаров

Олег Макаров поинтересовался мнением экспертов, как стоит поступать с такими данными. "Мы будем к этому относиться с пониманием и говорить, что это нормально, если, например, у человека к 30 годам 40 нарушений? Либо придем к тому, что намеренно будем убирать это? В юридическом мире в информационном праве есть такая тенденция, как "право на забвение". Речь о том, что у человека есть право на то, чтобы старые "грехи", которые зафиксированы в цифровом виде, были уничтожены. Как нам быть с этим?" - спросил директор БИСИ.

Алексей Башан

Первый заместитель начальника Академии МВД Алексей Башан привел в качестве примера Германию, где порядок ведения баз данных лиц, совершивших преступление, регламентируются Уголовно-процессуальным кодексом. "Там однозначная позиция заключается в том, что если судимость погашена либо снята, все данные о нем исчезают, - рассказал он. - Думаю, что мы к этому тоже придем. Просто это должно быть эволюционно, а не революционно". Алексей Башан считает, что "право на забвение" может быть реализовано на следующем этапе совершенствования административного законодательства.

Светлана Любецкая

Председатель Постоянной комиссии по законодательству Палаты представителей Светлана Любецкая как судья в прошлом считает, что информация о том, что и когда совершал человек, объективно должна быть. "Должна ли она использоваться? Это уже другие вопросы. Но общие представления, общая картина, что представляет собой это лицо, порой помогает принять правильные решения", - пояснила парламентарий.-0-

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