Эксперты обсудят в Минске план реализации стратегии "Здоровье населения стран СНГ"

14 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта плана мероприятий по реализации стратегии "Здоровье населения государств - участников Содружества Независимых Государств" пройдет 15 ноября в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома.

Стратегия была утверждена главами правительств СНГ в июне 2016 года. Документ призван оказать дополнительную поддержку странам в повышении согласованности национальных стратегий и планов в области здравоохранения.

Проект плана мероприятий по реализации стратегии состоит из четырех разделов, где прописаны основные направления сотрудничества, отражены периодичность и сроки выполнения мероприятий, ожидаемые результаты, перечислены органы и организации, ответственные за их выполнение. "Включенные в проект документа мероприятия направлены на сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение продолжительности здоровой и социально активной жизни граждан за счет формирования глобального профилактического пространства, пропаганду здорового образа жизни, создание экологически благоприятной среды обитания и условий для гармоничного развития личности", - отметили в Исполкоме СНГ.-0-