Эксперты ОДКБ и ООН провели консультации по миротворческой тематике

26 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Представители Секретариата ОДКБ в режиме видео-конференц-связи провели консультации со специалистами Департамента операций по поддержанию мира Секретариата ООН на экспертном уровне, сообщил БЕЛТА пресс-секретарь ОДКБ Владимир Зайнетдинов.

"Состоялся обмен мнениями о последовательности подготовки и проведения процедуры сертификации экспертами ООН программ подготовки по миротворческой тематике Военного учебно-научного центра Сухопутных войск "Общевойсковая ордена Жукова академия Вооруженных Сил Российской Федерации", являющейся базовой учебно-методической организацией по подготовке персонала миротворческих сил ОДКБ", - рассказал пресс-секретарь.

Эксперты обсудили также вопросы, касающиеся особенностей регистрации сводных миротворческих формирований ОДКБ в системе готовности миротворческого потенциала ООН (UN PCRS).

"Одним из важных результатов проведенного мероприятия стало подтверждение готовности к дальнейшему взаимодействию по вопросам задействования миротворческих ресурсов ОДКБ в миротворческой деятельности ООН", - подчеркнул пресс-секретарь.-0-