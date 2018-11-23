Эксперты ООН помогут Беларуси в формировании Национальной стратегии в интересах пожилых граждан

23 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Европейской экономической комиссии ООН уже с декабря этого года начнут оказывать экспертную поддержку Беларуси при формировании Национальной стратегии в интересах пожилых граждан. Об этих итогах заседания рабочей группы по вопросам старения ЕЭК ООН и семинара "Старение и Цели устойчивого развития" БЕЛТА сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.

19-21 ноября в Женеве под эгидой ЕЭК ООН состоялись 11-е заседание рабочей группы по вопросам старения и семинар "Старение и Цели устойчивого развития". Беларусь на них представляли национальный координатор по вопросам старения Анна Закревская и начальник управления организации социального обслуживания Министерства труда и социальной защиты Татьяна Федорова. "По итогам проведенных встреч с сотрудниками отдела народонаселения, демографии и статистики ЕЭК ООН достигнута договоренность о предоставлении Беларуси технической помощи комиссии при формировании Национальной стратегии в интересах пожилых граждан. Планируется, что соответствующая экспертная работа начнется уже с декабря этого года", - отметили в Минтруда.

На заседании были рассмотрены актуальные для Беларуси вопросы вовлечения пожилых людей в социальную, культурную и образовательную сферы жизни общества. Представлен положительный опыт страны в части разработки и реализации законодательных мер в отношении стареющего общества. Решено разработать до ноября 2019 года руководство по формированию и развитию политики старения в странах ЕЭК ООН.

Фактор старения при реализации Целей устойчивого развития обсуждался на тематическом семинаре, где белорусская делегация также активно участвовала в дискуссии.-0-