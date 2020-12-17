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17 декабря 2020, 10:02

Эксперты определили основные факторы демографического благополучия в Союзном государстве

Фото из архива
Фото из архива

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Очередное заседание постоянно действующего семинара при Парламентском собрании на тему "Актуальные проблемы демографической политики в Республике Беларусь и Российской Федерации" состоялось 16 декабря. В мероприятии в формате видеоконференции приняли участие депутаты Парламентского собрания, представители Постоянного комитета Союзного государства, министерств здравоохранения, труда и социальной защиты Беларуси и России, эксперты научных и образовательных учреждений двух стран. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Парламентского собрания.

"Участники заседания выступили с докладами по вопросам общественного здравоохранения и демографии, осветили медицинские пути решения демографической проблемы и привели экономические аргументы в пользу инвестиций в здоровье людей, обсудили приоритетные направления в области укрепления института семьи, стимулирования рождаемости, обменялись опытом применения мер социальной поддержки семей при рождении детей в Беларуси и России", - рассказали в пресс-службе.

Во время семинара отмечалось, что увеличение демографического потенциала и укрепление здоровья населения Беларуси и России являются важнейшим фактором развития Союзного государства. Демографическое благополучие двух стран должно быть обеспечено разработкой и реализацией комплекса мер по стабилизации численности населения, повышению рождаемости и снижению смертности. Деятельность по укреплению института семьи, а также формирование условий, при которых семья будет ощущать уверенность в будущем и защищенность от рисков, связанных с появлением ребенка или нескольких детей в семье, должны стать важнейшими приоритетами в реализации государственной политики.

Итогом работы семинара стал проект рекомендаций министерствам здравоохранения, труда и социальной защиты Беларуси и России, в котором эксперты отразили основные приоритеты, цели и задачи в области демографической политики. Документ будет доработан с учетом поступивших в ходе семинара предложений и направлен участникам заседания, а также в заинтересованные министерства и ведомства. Полный текст рекомендаций семинара будет опубликован на сайте Парламентского собрания.-0-

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