Эксперты Parimatch Belarus – на одном из самых больших рекламных баннеров Европы

Букмекерская компания Parimatch удивила минчан своей новой наружной рекламой. Мегабаннеры с экспертами проекта PM Experts и ковбоем Johnny были установлены на самых больших рекламных носителях страны, они являются самыми объемными в Беларуси и входят в список самых масштабных в Европе.

Конструкция с экспертами Parimatch расположена в районе локации "Лидбир Двор". Над ее установкой работали 9 альпинистов и 5 единиц автовышек. Вес конструкции – более 3 тонн, размер – 120 на 14 метров. Площадь – 1680 м² – эквивалентна размеру одной хоккейной ледовой арены, четырех баскетбольных покрытий и 400 столов для настольного тенниса!

Мегабаннер приурочен к глобальному обновлению проекта PM Experts, цель которого – показать ставки на спорт как интеллектуальное развлечение и один из способов проведения досуга. На специальной платформе experts.pm.by именитые спортсмены Алексей Калюжный, Андрей Орловский, Виталий Кутузов, Александр Хацкевич и Сергей Гуренко, а также таинственная Зайка делятся прогнозами на значимые спортивные события. Каждый болельщик может бросить вызов эксперту и в случае победы стать одним из экспертов Parimatch!

На второй объемной рекламной конструкции размещен ковбой Johnny – виртуальный амбассадор онлайн-казино Parimatch. Воплощая в себе "инстинкт фана", Johnny позволяет зрителю проассоциировать себя с героем коммуникации. Он играет роль презентатора продукта и призван транслировать продуктовые сообщения бренда.

Этот баннер – 102 на 12 метров, вес конструкции – более 2 тонн. В общей сложности для него потребовалось 190 метров неона. Баннер с Джонни установлен на ТЦ "Пасаж" и обращен к ТЦ "Зеркало". Parimatch позиционирует эту конструкцию как необычный арт-объект, выполненный в жанре пространственно-световой инсталляции.

В компании рассчитывают, что мегабаннеры запомнятся белорусам. Данные кейсы Parimatch уже стали заметным событием в мире рекламной индустрии Беларуси.

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