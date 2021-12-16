Эксперты: подготовка кадров для атомной отрасли в Беларуси на высоком уровне

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовка кадров для атомной отрасли в Беларуси на высоком уровне, заявили эксперты во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Подготовка собственных кадров для ядерной отрасли (преподавательских, научно-исследовательских) является одной из стратегических целей БГУ. У нас три основных точки роста с точки зрения подготовки кадров. Прежде всего, это физфак и кафедра ядерной физики. Также это химфак, на базе которого существует лаборатория радиохимии. В сентябре советом университета было принято решение на химическом факультете открыть магистратуру в сфере ядерной и радиационной безопасности. Что касается нашего Сахаровского института, он в свое время открывался как колледж радиоэкологии. После аварии на Чернобыльской АЭС изменились требования к кадрам, были необходимы специалисты с познаниями в области воздействия ионизирующего излучения на окружающую среду и человека. В нашем институте стали готовить различных специалистов в области ядерной и радиационной безопасности", - сказала замдиректора по научной работе Международного государственного экологического института им. А.Д.Сахарова БГУ Мария Герменчук.

В Беларуси раз в два года под эгидой МАГАТЭ проводятся региональные курсы по подготовке специалистов в сфере радиационной безопасности на базе Сахаровского института. "Именно Беларусь стала транслятором рекомендаций МАГАТЭ на Среднюю Азию, на иные русскоговорящие страны. То есть мы уже приобрели значительный статус в МАГАТЭ не только как исполняющие рекомендации, мы уже становимся ментором. Это говорит о реально высоком уровне преподавания у нас. И мы этим гордимся", - подчеркнула она.

Что касается конкурса на специальности по ядерной и радиационной безопасности, замдиректора отметила: "Мы не стремимся, чтобы у нас было, условно говоря, 100 человек на место, потому что в таком случае 99 из них случайных. Во-первых, важно, чтобы к нам поступали люди, которые имеют хорошую подготовку в сфере физики и математики. Во-вторых, мы очень внимательно относимся к тому, насколько человек стрессоустойчив, насколько он в состоянии брать на себя ответственность. Мы стараемся заложить необходимые профессиональные компетенции".

Заведующий кафедрой "Тепловые электрические станции" энергетического факультета Белорусского национального технического университета Николай Карницкий рассказал о подготовке кадров для атомной отрасли в БНТУ. "История подготовки инженерных кадров для ядерной отрасли у нас началась довольно давно. Сегодня я могу назвать многие фамилии наших выпускников, которые трудятся на атомных станциях, в частности на Смоленской, Ростовской, Кольской, а также Белорусской АЭС. С 2020 года мы ввели новую специальность - "Проектирование и эксплуатация атомных электрических станций". Слово "эксплуатация" подразумевает монтаж, наладку, ремонт оборудования. Что касается проектирования, объект рассчитан на многие десятилетия. Расчетный период - 60 лет, далее идет продление ресурса. Поэтому, в конечном итоге, с учетом вывода из эксплуатации это вековой объект", - констатировал он.

В целом в БНТУ подготовка идет многопланово. Приглашают ведущих преподавателей для чтения лекций студентам, развивается лабораторная база, готовятся учебные пособия, закупается литература для студентов, есть тренажерная подготовка.

"Мы поддерживаем идею с целевыми направлениями, чтобы молодые люди более осознанно шли в эту профессию. Да, таких ребят немного, однако они видят, как напряженно трудятся их родители на электростанциях, и осознанно принимают решение. Это очень важно. Династии у нас приветствуются", - подчеркнул завкафедрой.

Говоря о практике студентов в зарубежных странах, Николай Карницкий отметил: "Мы организуем практику на четырех российских станциях - Смоленской, Ростовской, Калининской и Нововоронежской. В этом году, несмотря на пандемию, наши ребята прошли практику на Нововоронежской АЭС, также вместе с БГУИР съездили на станцию в Нижний Новгород. Если говорить про дальнее зарубежье, у нас есть возможность отправлять студентов на такие электростанции, как АЭС "Моховце" (Словакия), АЭС "Козлодуй" (Болгария), также направляем ребят в МАГАТЭ, поскольку недалеко от Вены есть законсервированная АЭС, там только не завезено топливо. Кроме того, наш преподавательский состав многократно проходил стажировки в МАГАТЭ, во Франции. Есть соответствующие сертификаты", - подытожил он.-0-