Эксперты предложат на конференции сценарии цифровой трансформации белорусского образования

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Международная научно-практическая конференция "Цифровая трансформация образования" DTE-2019 пройдет в Минске 27 марта. На ней будут обсуждаться технологические тренды, цифровые компетенции будущего, платформы онлайн-обучения, перспективы IT-образования в Беларуси и другие актуальные вопросы. Во время форума эксперты обменяются идеями и опытом, предложат сценарии цифровой трансформации белорусского образования, сообщили БЕЛТА организаторы мероприятия.

Конференция объединяет белорусских и зарубежных экспертов для выработки продуктивных решений по оптимизации трансформационных процессов в образовании. В числе спикеров на DTE-2019 выступят руководитель департамента электронных услуг Министерства образования и науки Эстонии Андрес Аремаа, эксперт-консультант по ключевым информационным решениям Elsevier и внешний исследователь в Центре науки и техники Лейденского университета (Нидерланды) Дмитрий Кочетков, исполнительный директор республиканского общественного объединения "Информационное общество" Сергей Енин, ведущие специалисты ГИАЦ Минобразования и другие признанные эксперты в области цифровой трансформации образования.

"Андрес Аремаа представит результаты исследований о внедрении IT в систему образования Эстонии и оценку возможностей применения опыта этой страны в СНГ. Дмитрий Кочетков расскажет о цифровых инструментах анализа и развития публикационной активности белорусских ученых. Сергей Енин раскроет основные факторы успеха цифровой трансформации образования. Директор ГИАЦ Минобразования Павел Лис и начальник отдела информационных технологий и защиты информации Максим Богатко поднимут стратегические вопросы внедрения IT в образовательный процесс, расскажут о формировании республиканской образовательной среды и способах обеспечения кибербезопасности в учреждениях образования Беларуси", - отметили организаторы.

Цель DTE - обозначить продуктивные стратегии интеграции белорусского образования в мировой инновационный процесс.

Организаторами мероприятия выступают Министерство образования и его Главный информационно-аналитический центр.-0-