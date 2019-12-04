4 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты призывают отказаться от фобий по поводу внешних угроз для независимости Беларуси. Речь об этом шла во время первого заседания проекта "Экспертная среда" - "Парламент 7-го созыва: задачи законодательной ветви власти" в пресс-центре БЕЛТА.

Президент Беларуси Александр Лукашенко, отвечая на вопросы журналистов после голосования на выборах депутатов Палаты представителей 17 ноября, отметил, что перед парламентом и его новым составом очень много проблем и задач. Главной заботой всех ветвей власти в Беларуси он назвал сохранение государства, суверенитета и независимости. По мнению директора Белорусского института стратегических исследований Олега Макарова, глава государства в данном случае не имел в виду какие-то конкретные угрозы. "Молодое государство в современных условиях живет в состоянии риска. Как мне кажется, это его перманентное состояние", - отметил директор БИСИ.

Беларусь - не исключение, и определенные риски для нее будут сохраняться на протяжении достаточно долгого времени, пока в понимании людей окончательно не закрепится место страны в Европе и геополитике в целом. "Для нас сегодня важнее даже не дать ответ на какие-то вызовы, а стабильность. Стабильность как путь, как состояние взросления, наращивания понимания своего жизненного уклада в условиях независимости и суверенитета", - подчеркнул Олег Макаров. История независимой Беларуси пока не очень длинная. "Мы свидетели этой суверенной жизни. И в этом основа дальнейшего процветания Беларуси - именно в своем пути", - добавил он.

Касаясь вызовов для независимости страны, депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк акцентировал внимание на том, что внешние угрозы - это фобия. "Никогда внешняя угроза не может стать фактором исчезновения независимости, если страна сильная и консолидированная изнутри", - убежден он.

Депутат Андрей Савиных в продолжение дискуссии отметил, что противостояние внешним вызовам делает государство крепче. "Внешние кризисы в принципе надо приветствовать. Они позволяют нам быть в форме", - сказал парламентарий. Внутренние вызовы, как политические, так и экономические, по мнению Андрея Савиных, гораздо опаснее внешних, их нельзя недооценивать. Именно с этой точки зрения независимость можно рассматривать как процесс, как ценность, которую надо постоянно защищать, укреплять.

В пресс-центре БЕЛТА состоялось первое заседание совместного с БИСИ проекта "Экспертная среда". Участники обсудили самую актуальную тему политического сезона-2019 - "Парламент 7-го созыва: задачи законодательной ветви власти". "Экспертная среда" - это не просто площадка для обмена мнениями. Здесь не говорят о банальностях, которые известны всем. Проект уникален тем, что его участники пытаются заглянуть за горизонт. Именно для этого за круглым столом собираются аналитики БИСИ, представители "фабрик мысли", лидеры мнений, эксперты.-0-