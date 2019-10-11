Эксперты рассказали, как выбрать качественные школьные товары

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Врач-гигиенист отделения гигиены детей и подростков Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ангелина Мицкович рассказала сегодня на пресс-конференции, как выбрать в магазине школьные товары, соответствующие требованиям по качеству, безопасности и санитарным нормам, передает корреспондент БЕЛТА.

"Показатели качества и безопасности исследуются лабораторно, но есть некоторые критерии, которые можно оценить, когда приходишь в магазин за покупкой. Например, в школьной обуви нормируется высота каблука: для девочек от 7 до 12 лет - не более 25 мм, от 12 до 16 лет - не более 35 мм. Для мальчиков от 7 до 16 лет этот показатель не должен превышать 25 мм. Затем можно посмотреть на стельку и подкладку. Не допускается их изготовление из искусственных, синтетических, композиционных кож в закрытой обуви", - сказала Ангелина Мицкович.

Школьные ранцы и портфели в целях безопасности детей должны быть выполнены из материалов контрастных цветов и иметь детали и фурнитуру со светоотражающими элементами. У ранцев для детей младшего школьного возраста должна быть формоустойчивая спинка. Нормируется и масса портфеля: не более 700 г - для учеников младших классов, не более 1 кг - для средних и старших классов. Следует обратить внимание и на ширину верхней части плечевого ремня: она должна быть 3,5-4 см.

Что касается издательской продукции, там есть определенные требования к шрифту, оформлению текста. Все это нормируется с учетом физиологических особенностей и возраста пользователя. В тетрадях, школьных альбомах нужно обращать внимание на качество бумаги. "Письменные принадлежности должны соответствовать правилам химической безопасности. Если у линеек, карандашей резкий химический запах, это вас должно насторожить", - добавила врач-гигиенист.

При покупке школьных товаров стоит посмотреть на маркировку, так как к ней также установлены конкретные требования. Она должна быть полной, доступной для прочтения, содержать наименование изделия, страны-изготовителя и импортера, дату изготовления, способы эксплуатации и ухода, информацию, для детей какого возраста предназначен товар. Если это одежда, обязательно должен быть указан состав ткани, если обувь - информация о материале верха, подкладки, подошвы. При маркировке обуви не допускается использование фраз "экологически чистая", "ортопедическая" без соответствующего подтверждения. Маркировка ученических ранцев, портфелей, рюкзаков должна содержать данные о материале, из которого они изготовлены.

"Покупателям нужно быть очень внимательными. Если вы изучили все критерии, и появились какие-то подозрения, следует потребовать у продавца документ, подтверждающий качество и безопасность продукции. Это чаще всего декларация или сертификат соответствия", - отметила Ангелина Мицкович.

Санитарно-эпидемиологическая служба постоянно проводит мониторинг условий реализации и качества продукции. Налажено и взаимодействие с Госстандартом, который выявляет нарушения требований безопасности. При необходимости принимаются меры, выдаются предписания о запрете реализации продукции.

"С начала года запрещено к ввозу и обращению на территории Беларуси 78 наименований опасной импортной продукции для детей и подростков. Отменено действие 91 документа о подтверждении соответствия", - добавила заведующая сектором отдела госнадзора за техническими регламентами и стандартами в легкой, деревообрабатывающей промышленности и стройиндустрии инспекции Госстандарта по Минской области и Минску Людмила Панкова.-0-