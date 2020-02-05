Эксперты рассказали, каким должен быть город-драйвер регионального роста

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Участники очередного заседания проекта "Экспертная среда" в пресс-центре БЕЛТА обсудили, каким в идеале должен быть город-драйвер регионального роста.

Темой заседания в этот раз стало выполнение поручений главы государства об ускоренном развитии 11 городов и районов с численностью населения 80 тыс. человек и более - "11 центров притяжения. Региональные драйверы роста". Директор Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Олег Макаров предложил экспертам смоделировать идеальный город-драйвер регионального роста или привести конкретные примеры, если они есть.

Олег Макаров

Аналитик БИСИ Андрей Чернобай отметил, что каждый из 11 городов и районов имеют свою промышленную специфику, и с этой точки зрения составить их общий образ слишком сложно. "Но по этим городам и регионам мы должны выйти на средний по республике уровень заработной платы. Это первое. А второе - социальные стандарты в образовании, здравоохранении и т.д. Они должны быть четко выдержаны по этим городам", - считает он.

Андрей Чернобай

Председатель Постоянной комиссии Совета Республики по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый согласился с таким мнением. "Это должен быть бездотационный город, который обеспечивает повышенные стандарты проживания людей", - добавил он.

Михаил Русый

Во время круглого стола обсуждалась роль местных властей в развитии регионов, какие у них есть возможности для этого, в том числе с финансовой точки зрения. "Вопрос по местному управлению и самоуправлению будет получать постоянное развитие. Думаю, что очередной шаг будет сделан в самое короткое время, - анонсировал сенатор. - Нам даны поручения. Мы работаем с разными вариантами". В Беларуси более 18 тыс. депутатов местных Советов разного уровня. "Люди все подготовленные. Это своего рода резерв - кадров и развития территорий", - резюмировал парламентарий.

Как сообщалось, разработать по 11 крупным городам на примере Орши отдельные программы, которые обеспечат ускоренные темпы развития, Президент Александр Лукашенко поручил во время Послания белорусскому народу и Национальному собранию 19 апреля 2019 года. Глава государства дал правительству, председателям облисполкомов два года на реализацию этих программ. Речь идет об обеспечении равномерного развития территорий, сокращении разрыва в уровне и качестве жизни населения в регионах за счет ускоренного социально-экономического развития административно-территориальных единиц с численностью населения 80 тыс. человек и более (города Барановичи, Пинск, Новополоцк, Бобруйск, районы - Полоцкий, Мозырский, Лидский, Борисовский, Молодечненский и Солигорский).-0-

Новый выпуск проекта "Экспертная среда" - "11 центров притяжения. Региональные драйверы роста" - смотрите здесь.

Макаров: проект по ускоренному развитию 11 городов призван стать историей успеха "Это движение само по себе. Как некая надежда, что мы не отстанем от других стран, и некая позитивная история. Нам сейчас нужна история успеха, яркого, четкого, чтобы были ориентиры", - сказал директор Белорусского института стратегических исследований (БИСИ) Олег Макаров.

Эксперт об изменениях в региональной политике: район не может рассматриваться как страна в миниатюре Эксперт высказался по поводу масштабного проекта об ускоренном развитии 11 городов и районов с численностью населения 80 тыс. человек и более. Отмечалось, что эти регионы способны стать точками роста для сопредельных территорий.

Русый против гигантомании с созданием новых предприятий в регионах Темой заседания в этот раз стало выполнение поручений главы государства об ускоренном развитии 11 городов и районов с численностью населения 80 тыс. человек и более - "11 центров притяжения. Региональные драйверы роста".