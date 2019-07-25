Эксперты разъяснили механизм временного ограничения выезда за границу недобросовестных призывников

25 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты сегодня в пресс-центре БЕЛТА разъяснили, как будут работать поправки в законы по вопросам эффективного функционирования военной организации государства. В том числе эксперты подробно расписали механизм временного ограничения выезда за границу недобросовестных призывников.

Консультант 1-го управления главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных сил Андрей Мурашов рассказал, что по новому закону временное ограничение распространяется не только на уклонистов, которые были надлежащим образом уведомлены, то есть получили повестку. "Добавляется еще одна категория граждан, которые, зная, что их должны призвать, что у них нет законных оснований для отсрочек, не проживают по месту жительства по адресу, который известен военному комиссариату, и из-за этого им не могут вручить повестку. Такой категории граждан будет устанавливаться временное ограничение", - отметил специалист.

Механизм выработан с 2007 года. Материалы рассматривает военный комиссар, и если есть подтверждающие документы, что молодой человек подлежит призыву, что его пытались надлежащим образом оповестить, то принимается письменное решение об ограничении. "Все закрепляется юридически. Выносится официальное решение. Гражданин по известному адресу уведомляется об этом. Даже если в силу каких-то коллизий он может быть ограничен в выезде необоснованно, то, получив такое уведомление лично или через родственников, сможет связаться с военным комиссариатом и решить эти проблемы", - подчеркнул он.

Андрей Мурашов напомнил, что закон о воинской обязанности и военной службе устанавливает обязанность граждан сообщать военному комиссариату о своем месте пребывания. Законодательство построено таким образом, чтобы военные комиссариаты могли исполнять возложенные на них обязанности цивилизованным путем, подчеркнул он. Молодых людей специалисты призывают также уважать закон. Они обращают внимание, что у добросовестных призывников, которые приходят на медицинское освидетельствование, заседания призывной комиссии, знают, когда у них отправка в войска, нет никаких проблем с выездом за границу.-0-

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