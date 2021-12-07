Эксперты СНГ доработали перечень проектов по приоритетным направлениям фундаментальных исследований

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в Исполнительном комитете СНГ в Минске прошло заседание экспертной группы по согласованию проекта перечня перспективных научных проектов, соответствующих приоритетным направлениям фундаментальных исследований государств Содружества. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В режиме видео-конференц-связи участие в заседании приняли представители Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана, а также Исполнительного комитета СНГ.

Участники заседания доработали и согласовали проект с учетом предложений Казахстана, России и Таджикистана, а также предложили Исполнительному комитету СНГ направить проект документа в государства СНГ для завершения внутригосударственного согласования и его внесения в установленном порядке на рассмотрение Совета глав правительств.

Работа по созданию перечня перспективных научных проектов в странах Содружества ведется на протяжении нескольких лет. Инициатором стал Совет по сотрудничеству в области фундаментальной науки государств СНГ. В работе над проектом перечня принимают участие 6 государств: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.

В проект перечня включены научные разработки по следующим направлениям: физико-математические и химические науки, информационные и коммуникационные технологии; новые вещества и материалы, включая наноматериалы и нанотехнологии; науки о Земле, жизни, включая биологические, аграрные и медицинские науки, биотехнологии и генную инженерию; рациональное природопользование и охрана окружающей среды, изучение изменений климата, в том числе ледников; энергетика, включая ядерную, альтернативную и возобновляемую; машиностроение и приборостроение; социально-экономические и гуманитарные науки; исследование космоса.

Принятие документа будет способствовать созданию общего научного пространства и целостного механизма сотрудничества в области научной деятельности стран СНГ, формированию единой системы приоритетов стран Содружества в области фундаментальных исследований, что будет содействовать повышению уровня конкурентоспособности научной сферы государств СНГ.-0-