Эксперты СНГ доработали проект соглашения о реагировании на ЧС в здравоохранении

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня прошло дополнительное заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта соглашения о сотрудничестве государств - участников СНГ по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Мероприятие состоялось по видео-конференц-связи, участие в нем приняли представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Эксперты рассмотрели замечания и предложения, поступившие к проекту соглашения от Молдовы и Казахстана. С учетом обсуждения участники заседания доработали и большинством голосов согласовали проект документа. Он будет направлен для внутригосударственного согласования, а после завершения этой процедуры - для рассмотрения Совета глав правительств СНГ.

Соглашение о сотрудничестве по предупреждению и реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения санитарно-эпидемиологического характера нацелено на формирование в Содружестве системы мониторинга и реагирования на такие ЧС. Документ регламентирует порядок помощи по ликвидации ЧС государствам СНГ, в том числе путем привлечения мобильных противоэпидемических формирований других стран Содружества. Также в соглашении определяются основные направления работы и условия использования мобильных противоэпидемических формирований в странах СНГ.-0-