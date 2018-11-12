Эксперты СНГ обменяются опытом в области организации и нормирования труда

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная научно-практическая конференция "Организация и нормирование труда: наука, образование, практика" состоится 15-16 ноября в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.
Конференция пройдет в соответствии с планом основных мероприятий по реализации Концептуальных основ сотрудничества стран Содружества в области нормирования труда на 2016-2020 годы. Во время форума будет организована работа трех секций: "Методология организации и нормирования труда", "Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров по организации и нормированию труда", "Проблемы организации и нормирования труда в разных сферах экономической деятельности".
Цель конференции - обмен опытом в решении научно-практических задач в области организации и нормирования труда, его методологии и практики, подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов в этой сфере. К ее началу выйдет из печати специальный сборник материалов, который будет размещен в базе Российского индекса научного цитирования.
В форуме примут участие ведущие ученые, аспиранты и магистранты, специалисты в области организации и нормирования труда государств Содружества и других стран. Планируется, что участие в конференции также примет заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Агыбай Смагулов.
Организаторами мероприятия выступают Министерство образования, Министество труда и социальной защиты Беларуси, Белорусский национальный технический университет - базовая организация государств СНГ по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров по нормированию труда, Научно-исследовательский институт труда Минтруда и соцзащиты - базовая организация стран Содружества в сфере методического и организационно-технического обеспечения работ в области нормирования труда при поддержке Консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения государств СНГ.-0-
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