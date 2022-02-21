Эксперты СНГ обсудили перспективы совершенствования модельного законодательства в сфере миграции

21 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Двадцать шестое заседание Совета руководителей миграционных органов государств - участников Содружества Независимых Государств состоялось 18 февраля в режиме видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В заседании участвовали представители Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, Исполнительного комитета СНГ и Межпарламентской ассамблеи государств - участников Содружества. Представители Туркменистана, Евразийской экономической комиссии и Всеобщей конфедерации профсоюзов приняли участие во встрече в качестве наблюдателей. Члены совета обменялись информацией о миграционной ситуации, изменениях в национальном законодательстве в этой области и правоприменительной практике миграционных органов стран Содружества.

Представители МПА СНГ проинформировали участников о ходе подготовки модельных законодательных актов и перспективах совершенствования модельного законодательства в сфере миграции. Представители ЕЭК в свою очередь рассказали об обеспечении в Евразийском экономическом союзе свободы движения рабочей силы в условиях пандемий.

На заседании также были рассмотрены вопросы, касающиеся цифровой трансформации документооборота в сфере миграционных услуг, заключения двусторонних соглашений по реадмиссии, регулирования внешней трудовой миграции и информирования трудящихся-мигрантов до их выезда для осуществления трудовой деятельности за рубеж в целях повышения правовой культуры, уважительного отношения к законодательству, языку и культуре страны пребывания.

Кроме того, на встрече обсуждались темы, касающиеся подготовки и проведения в 2022 году научно-практической конференции по вопросам сотрудничества правоохранительных органов государств - участников СНГ в противодействии незаконной миграции, создания единого механизма взаимного признания документов трудовых мигрантов. Были утверждены план работы Совета руководителей миграционных органов на 2022 год и график его заседаний на 2022-2024 годы. Планируется, что следующее заседание совета пройдет во втором полугодии 2022 года в Узбекистане.-0-