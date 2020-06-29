Эксперты СНГ обсудят меры по борьбе с COVID-19 и вопросы обмена информацией в условиях пандемии

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29 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. XXXI специальное заседание Совета по сотрудничеству в области здравоохранения Содружества Независимых Государств в режиме видео-конференц-связи пройдет 30 июня в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства. Участники заседания обсудят эпидемиологическую ситуацию по новой коронавирусной инфекции в государствах СНГ и предпринимаемых мерах по борьбе с COVID-19, вопросы развития сотрудничества, координации и обмена информацией в условиях пандемии, а также деятельность рабочих органов Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. На заседании проанализируют ход выполнения ранее принятых решений, касающихся, в частности, разработки проектов документов в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств СНГ, предупреждения и реагирования на чрезвычайные ситуации санитарно-эпидемиологического характера. Планируется также заслушать и обсудить информацию о деятельности Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ за 2016-2020 годы, которая в июле будет представлена на заседании Совета постоянных полномочных представителей государств СНГ при уставных и других органах Содружества.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!